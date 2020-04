Speranza: “La priorità è la vita delle persone. Il calcio? E’ l’ultima cosa a cui pensare”

Tra ipotesi e indiscrezioni, il calcio ancora non può ripartire. Tra chi dice che ormai è il momento e chi invece è convinto che si debba aspettare qualche settimana in più, interviene il Ministro della Salute Roberto Speranza, che ai microfoni di “Radio Capital” analizza la situazione italiana, calcistica e non.

“Sarò sincero: io sono un grande appassionato di calcio, ma con ancora 400 morti al giorno il calcio è l’ultimo nostro problema – ammette Speranza, che infine conclude – La priorità del paese oggi è la vita delle persone: lavoreremo perché si possa arrivare il prima possibile ad un ritorno alla vita normale. Non abbiamo ancora vinto nessuna battaglia: stiamo lavorando per avere un documento che chiarisca i comportamenti che le persone, e soprattutto i lavoratori, potranno tenere dal 4 maggio. La sicurezza viene prima di tutto”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”