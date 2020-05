Spal, Mattioli non ci sta: “Faremo ricorso se retrocederemo senza giocare”

Non c’è solo una questione economica sulla ripresa o meno del calcio, ma anche sportiva. In caso di mancata ripresa, la federazione dovrà sancire a tavolino eventuali retrocessioni, un aspetto che potrà portare a diversi ricorsi. In Serie A, ad esempio, la Spal farà ricorso in caso di decisione a tavolino:

“Se ci diranno che da penultimi dovremo retrocedere senza poter giocare faremo tutti i ricorsi possibili – ha affermato il presidente Walter Mattioli come riportato da Telenord – Noi vogliamo giocarcela fino in fondo e siamo convinti di potercela fare. Se ci fossero le condizioni per ripartire noi ci siamo, ci dispiacerebbe per i nostri tifosi che non potrebbero vedere la partita. Vedremo che decisioni verranno prese”.