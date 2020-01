Spal-Bologna, info trasferta

Aprirà lunedì alle 12 la prevendita dei biglietti per il derby Spal-Bologna. Sono 1490 i posti del Settore Ospiti disponibili e costeranno 25€ l’uno. Per i residenti in provincia di Bologna, sarà necessaria la Fidelity Card del Bologna e potranno acquistare solo biglietti di settore ospiti.

Secondo la normativa vigente, il giorno della partita non è consentita la vendita dei biglietti del Settore Ospiti. Dalle ore 12 di sabato 25 e fino alla fine del primo tempo, saranno aperte le Biglietterie dello stadio (via Cassoli), dove sarà possibile acquistare tutti i settori ancora disponibili. La vendita sarà però limitata ai possessori di Spal Card. A riportarlo è il sito ufficiale del Bologna.