Spal-Bologna: A Ferrara pronta una grande cornice di pubblico

Sale l’attesa per il derby di sabato con Spal e Bologna che si daranno battaglia in una partita che vale molto di più dei tre punti. Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara, i gruppi organizzati della tifoseria ferrarese si stanno mobilitando per portare il maggior numero di pubblico allo stadio Mazza. La squadra galvanizzata dalla pesantissima vittoria sul campo dell’Atalanta è pronta ad un’altra battaglia e per vincere chiama a raccolta tutti i tifosi.

Il Bologna ha già risposto presente per la sfida sugli spalti, il settore ospiti del Mazza registra infatti il tutto esaurito. Indipendemente dal risultato la partita tra Spal e Bologna sarà quindi una festa sugli spalti con una grande cornice di pubblico chiamata a sostenere entrambe le compagini.