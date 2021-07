Spadoni: “Il ritiro per me è uno stato d’animo. Bologna? Ho buone sensazioni”

Lorenzo Spadoni, 78 anni, segue da sempre le preparazioni estive in montagna. Al Resto del Carlino ha raccontato cosa rappresenta per lui il ritiro, qualche aneddoto e come vede il Bologna quest'anno. Ecco il suo commento:

"Il ritiro non è solo un luogo per me, è uno stato d’animo. E' il termometro che indica lo stato di salute di un gruppo. Qui a Pinzolo, per esempio, tra i calciatori vedo tanti sorrisi e questo mi fa ben sperare".