Spadafora: “Spero che la Serie A possa riprendere”

Dopo i contrasti degli ultimi giorni, sembra che le parti stia cercando di indirizzarsi a tutti gli effetti verso un fronte comune. Torna infatti a parlare della situazione complessa che sta attraverso il calcio italiano il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che ai microfoni del “Corriere della Sera” dice la sua sulla possibile ripresa del campionato.

“Io spero davvero che la Serie A possa riprendere – ammette Spadafora, che poi conclude – Sarebbe surreale per un Ministro dello Sport demonizzare il calcio. La decisione definitiva spetta però al governo. Date? Dal 18 maggio riprenderanno gli allenamenti di squadra, ma per quanto riguarda il campionato servono dati scientifici che al momento non abbiamo. Credo che a metà maggio potremo fare una previsione realistica di quando il campionato potrà riprendere”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”