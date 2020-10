Spadafora: “Ronaldo ha violato il protocollo? Credo di sì. Sugli stadi dico che…”

Fa scalpore il ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia dopo essere risultato positivo al Covid in Portogallo. Cr 7 svolgerà la sua quarantena in Italia in attesa di negativizzarsi dal virus.

Di questo, e anche della questione stadi aperti, ha parlato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a Radio Rai: “Ronaldo ha violato il protocollo? Penso di sì se non ci son state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria – le parole del ministro che poi è passato al tema restrizioni negli stadi – Le regione avevano proposto un 25% della capienza ma per ora non possiamo autorizzarlo. Dobbiamo aspettare fino al prossimo mese e vedere come sarà la curva dei contagi a metà novembre”.

Fonte Tmw.