Spadafora: “Riapertura stadi? Ci stiamo lavorando”

Continua a tenere banco la questione riapertura stadi. Dopo le parole del premier Giuseppe Conte degli scorsi giorni, con cui ha definito inopportuna al momento questa ipotesi, ieri sono arrivate quelle del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, raccolte dai microfoni Rai.

“La ripartenza della scuola sarà un test importante per tutto il paese, e credo che alla fine di settembre ci saranno tutti gli elementi per valutare l’eventuale ripresa anche degli impianti sportivi con il pubblico – ha sottolineato Spadafora a margine della finale di Supercoppa di volley femminile – Nel frattempo spero che venga consentito l’accesso di un migliaio di spettatori, come a concerti e teatro, io ci sto lavorando”. Insomma, parole contrastanti rispetto a quelle del Presidente del Consiglio, e che lasciano trapelare quel barlume di speranza più per tornare presto al Dall’Ara ad assistere alle partite casalinghe del Bologna.