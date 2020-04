Spadafora: “Nessuna certezza sulla ripresa del campionato”

In attesa di valutare e decidere con l’incontro di domani il protocollo medico stilato dalla Figc, il ministro allo sport Vincenzo Spadafora parla della possibile ripresa del campionato. Attraverso le sue dichiarazioni, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, frena le voci riguardo qualsiasi tipo di ripresa fissata per il 4 maggio:

“Non è mai facile prendere decisioni in una situazione così particolare. Quando il calcio non riesce a decidersi dice che è il governo che deve farlo. Quando il governo prova a farlo, il calcio rivendica autonomia. Mercoledì avrò un incontro con la FIGC in cui presenterò il protocollo per la ripresa degli allenamenti, attualmente però non posso dare per certo nessun tipo di data per quanto riguarda il ritorno in campo”.

Sulla questione riguardante i diritti Tv, il ministro ha poi aggiunto: “Non è da escludere la possibilità di poter assistere alle partite in chiaro”.

Fonte: Gazzetta dello Sport