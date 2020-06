Spadafora: “Nel prossimo DPCM anche la ripartenza dello sport amatoriale

È tornato a parlare sul proprio profilo Facebook il Ministro dello Sport VincenzoSpadafora. Tra i vari temi affrontati, il politico ha discusso dello sport amatoriale, spingendo per la sua ripresa. Secondo le sue parole, nel prossimo DPCM si potrebbe avere una data per la ripresa anche dello sport a livello amatoriale. Ecco le sue dichiarazioni come riportate da Tuttomercatoweb.

“È ripresa tutta tranne quella amatoriale. La partita di calcetto, quella ad altri sport con gli amici. Su questo ribadisco il mio impegno: introdurremo nel nuovo DPCM la data per la riapertura dello sport amatoriale. Non so se coinciderà: oggi è il 4, il 15 è tra undici giorni, vedremo se la riapertura di ieri, regionale, sarà una riapertura che gestiremo bene in modo che la curva dei contagi non risalga. Spero che per il 15, o al massimo la settimana dopo, si possa riprendere tutta l’attività. Il problema è che va superato il problema del distanziamento: oggi il tema del distanziamento e della mascherina sono fattori che non possiamo non considerare. Assolutamente adesso distanziamento e mascherina da rispettare: se vediamo che la prossima settimana le cose vanno bene, possiamo provare a farlo dal 15. Comunque lo introdurrò col DPCM, scrivendo che riapriremo magari qualche giorno dopo. Vedremo con le regioni, da regione a regione la situazione cambia molto rispetto ai contagi. Se ci sono dislivelli, è giusto prendere decisioni diverse tra regioni”.