Spadafora: “L’obiettivo è concludere il campionato, non solo farlo ripartire”

Intervistato da Itapress, Vincenzo Spadafora fa il punto riguardo la ripartenza del campionato di Serie A.

Nelle sue parole la preoccupazione per la ripresa di una competizione ad alto rischio interruzione nel caso di nuovi contagi:

“Tutti speriamo che il campionato possa ripartire il prima possibile ma al momento non ci sono certezze, come detto anche dal premier Conte. L’obiettivo che dobbiamo realizzare non è solo quello di far ripartire il campionato, bensì di riuscire a farlo anche terminare”.