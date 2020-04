Spadafora: “La Serie A ripartirà solo se si troverà un accordo”

“Basta polemiche e scontri con la Lega Serie A. Io penso che il calcio debba essere un momento di leggerezza e gioia. In questi giorni il comitato scientifico sta incontrato le autorità calcistiche per approfondire i protocolli. Se le due parti troveranno un accordo, allora gli allenamenti potranno riprendere e in seguito il campionato. In caso contrario, il governo sarà costretto a dichiarare chiuso il campionato per evidente emergenza sanitaria mondiale. Dovesse succedere questo, faremo di tutto perché il calcio paghi meno danni economici possibili: sappiamo che è un’economia molto importante per il nostro paese”.

