Spadafora: “La condizione per la ripresa della Serie A, altrimenti sarà stop definitivo”

Vincenzo Spadafora torna a parlare. Nelle sue dichiarazioni, rilasciate a Mi manda Raitre, il ministro ha fatto il punto sulla ripresa del campionato.

“Bisogna smettere di litigare, il calcio deve essere simbolo di leggerezza e unità. Il Comitato Tecnico Scientifico sta incontrando in questi giorni la FIGC per avere garanzie sul nuovo protocollo. Se troveranno un accordo, allora vi sarà la ripresa degli allenamenti e del campionato. In caso contrario il governo deciderà di concludere tutto”.

Fonte: SkySport