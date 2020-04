Spadafora frena: “Nessuna certezza riguardo ripresa del campionato”

Il nuovo DPCM, illustrato ieri sera da Giuseppe Conte, entrerà in vigore dal 4 maggio. Tra le nuove direttive quella che vede la ripresa degli sport di gruppo fissata al 18 maggio è quella che fa discutere maggiormente.

Poca chiarezza infatti da parte degli organi di governo riguardo la possibile ripartenza del campionato italiano, se da una parte il presidente del consiglio dichiara certa la ripresa degli allenamenti dall’altra parte Vincenzo Spadafora frena gli entusiasmi e dichiara: “Vedremo, nulla è scontato ma non sono un nemico del calcio – ha affermato a Che Tempo che fa – Il protocollo Figc è da migliorare, arriviamo al 18 e vediamo se ci sono le condizioni di sicurezza per gli allenamenti. Lo sport non è solo il calcio, noto che c’è un tentativo maldestro delle società per sottolineare la nostra incapacità di decidere e la nostra presunta volontà di penalizzare il calcio. Non è assolutamente così, sappiamo quanto è importante per lo stato il sistema calcio e noi vogliamo solo ripartire gradualmente e in sicurezza per non gettare quanto fatto fino a qui”.