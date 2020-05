Spadafora: “Calcio importante, FIGC adegui il protocollo. Serie A? Speriamo riparta”

Intervenuto nel question time odierno in senato, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha iniziato parlando dell’emergenza da Covid-19: “L’emergenza sanitaria in corso ci ha obbligato a rimodulare i nostri progetti. Abbiamo convocato per la prima settimana di giugno una maratona web con migliaia di ragazzi che saranno rappresentanti dei vari settori, per fare in modo che possano sentirsi protagonisti in questa fase post emergenza e per individuare i migliori piani e i migliori programmi per ripartire. Cambierà il loro modo di andare all’università, di andare all’estero e in generale la loro socialità. Questa maratona ci darà elementi utili per il nostro lavoro. In questo periodo di lockdown si sono fermate tutte le attività sportive: sin dall’inizio, ancora prima della chiusura, ho mantenuto rapporti costanti con tutti gli organismi sportivi”.

