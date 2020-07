Spadafora: “A settembre tifosi negli stadi con misure di sicurezza”

È tornato a parlare il ministro Vincenzo Spadafora. Dopo la riapertura parziale degli sport da contatto anche a livello amatoriale almeno in alcune regioni, il numero uno dello sport italiano ha oggi affrontato il tema delle porte aperte. Al Giornale Radio Rai (Gr1) Spadafora ha infatti affrontato il tema della riapertura degli stadi, attualmente allo studio del Cts e del ministero dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni come riportate da Tuttomercatoweb.

“Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore”.