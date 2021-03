Soumaoro, potenza e qualità al servizio del Bologna

Arrivato in punta di piedi, Adama Soumaoro si sta prendendo le chiavi della difesa bolognese.

Da quando ha esordito da titolare, il 30 gennaio contro il Milan, il francese non è più uscito, e il Bologna in otto partite ha subito appena 9 reti, decisamente pochE pensando che nelle precedenti 19 erano statE incassate ben 33 marcature. Dell’arrivo di Adam, come ha scritto sulla maglia il ventottenne ex Lille, ne hanno beneficiato tutti. Non solo Tomiyasu, che ha potuto riprendersi la sua posizione preferita di terzino destro, ma anche Mihajlovic, che ha trovato un centrale affidabile e al quale non rinuncia nemmeno con soli due allenamenti sulle gambe, come successo ieri contro la Samp. Da quando è arrivato sotto le Due Torri, di errori Soumaoro ne ha commesso solo uno, alla prima contro il Milan, poi è sempre stato uno dei migliori. A questo punto, il riscatto del nuovo totem difensivo rossoblù appare una formalità.