Souamoro: un francese a Bologna

di Andrea Paganelli

Il centrale ex Genoa ha conquistato tutti sin da subito. Arrivato ufficialmente il 10 gennaio sotto le Due Torri, il francese è stato schierato nel secondo tempo contro la Juventus il 24 dello stesso mese, dopo la panchina contro il Verona. Da lì ha piantato le tende come centrale difensivo, giocando sempre tutti i 90' ogni volta. Il feeling tra Adam, come ha scritto sulla maglia, e il Bologna parte da lontano, e più precisamente dal 15 febbraio 2020, quando il centrale segnò l'1-0 momentaneo del Grifone al Dall'Ara. Quella partita finì 3-0 per la squadra allora allenata da Davide Nicola. Il rossoblù è il colore del suo destino, perchè se il suo primo gol in Italia è arrivato contro gli emiliani, il primo in maglia felsinea lo ha segnato contro il Crotone: inutile specificare quale siano i colori societari dei pitagorici. Ora Mihajlovic si gode il suo centrale, e a Casteldebole ne pianificano già il suo riscatto per il sequel di "Un francese a Bologna".