C’è un sospetto focolaio in casa Lazio che sabato sera ha affrontato il Bologna in campionato. Infatti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbero state molte assenze misteriose di alcuni calciatori biancocelesti all’allenamento di rifinitura di questa mattina. Soltanto 12 i giocatori che si sono visti in campo questa mattina a Formello, tra cui ben 4 primavera. Assenti ben 11 giocatori: Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha, Armini, oltre a Escalante out per un problema muscolare.

Il dubbio è che il motivo dell’assenza all’allenamento sia quello di un focolaio di positivi al COVID-19, ma si attendono comunicazioni ufficiali del club a riguardo.