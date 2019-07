Sorteggio Coppa Italia, ecco chi sfiderà il Bologna

E’ stato sorteggiato oggi il tabellone di Coppa Italia, la quale darà il via alla stagione 2019/2020.

La competizione inizierà il 4 agosto con il primo turno, ad interessare il Bologna è la sfida tra Lanusei e Potenza, la vincitrice affronterà il Pisa al secondo turno e chi uscirà da quel confronto affronterà poi i rossoblù nel terzo turno fissato per il 18 agosto. Se il Bologna passasse il primo ostacolo andrebbe poi ad affrontare (molto probabilmente) l’Udinese il 4 dicembre nel quarto turno in trasferta, mentre agli ottavi, come l’anno scorso, ci sarà la Juventus in campo da sorteggiare.