Soriano: “Voglio continuare a segnare. Mihajlovic? Trasmette la sua voglia di vincere”

"In Germania ho fatto le giovanili nel Bayern Monaco e non ho avuto modo di giocare tra i professionisti. Tra Italia e Spagna ho notato differenze nella tattica: qui le squadre sono molto attente alla tattica e c'è un calcio più fisico, mentre in Spagna è più libero perché in campo si entra pensando solo a giocare. L'allenamento in Spagna è più incentrato al possesso palla e si fanno più partitelle, in Italia ci si concentra anche sulla tattica e nelle partite si nota questa differenza".