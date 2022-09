Soriano: “Usciremo da questa situazione”

Dopo il pareggio del Picco di La Spezia ha parlato ai microfoni di Dazn anche il capitano Roberto Soriano . Bello l'assist per il pareggio di Arnautovic , ma al mediano manca ancora il gol. Le sue impressioni nel post match:

"Purtroppo non segno da un po', prima o poi tornerò a segnare - le sue parole - Non siamo partiti bene, dobbiamo cambiare qualcosa, serve più voglia sia oggi sia con la Salernitana. Sono punti che ci mancano. Trequartista? E' il mio ruolo preferito e anche i numeri di due anni fa lo dicono, ma non mi sono mai lamentato del cambio e i cerco sempre di dare il massimo. Il campionato è appena iniziato, ci aspettavamo più puntai ma usciremo da questa situazione".