Soriano, tre partite per sperare

Roberto Soriano quest’anno si è preso sulle spalle il Bologna. 9 gol e 5 assist e un ruolo da “tuttocampista” indispensabile sia per Mihajlovic che per i compagni di squadra.

Ora la città tifa per lui: l’obiettivo è quello di trovare un posto nell’elenco dei convocati per l’Europeo che, vista dalla prospettiva di un tifoso rossoblù, Roberto si strameriterebbe. Il CT lo considera, lo ha riportato in Nazionale dopo cinque anni e lo ha inserito nel calderone dei 38 convocati per le partite di qualificazione contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tre match che il fantasista emiliano proverà a sfruttare per mettersi ulteriormente in mostra agli occhi di un altro Roberto, Mancini, che quando si parla di tecnica e talento non ha bisogno certamente di corsi di formazione. Entrambi adottati dalla Bologna calcistica, sia Bobby che il Mancio con i piedi fanno e facevano quello che volevano e perciò parlano la stessa lingua: una speranza in più di vedere Soriano a luglio con la maglia azzurra.