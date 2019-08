Soriano stende la Spal al 90′, Mihajlovic esulta

Un tifoso del Bologna potrebbe dire ‘così è più bello’.

Il Bologna ha vinto il derby con la Spal, primo match casalingo, con un gol allo scadere di Roberto Soriano, forse fin lì tra i peggiori, o almeno reo di aver sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in precedenza

Il Bologna comanda la gara ma non sfonda. Si parte con la standing ovation a Mihajlovic al suo ingresso in campo, il condottiero ricambia. In campo c’è subito Medel, davanti invece spazio a Destro. Il Bologna c’è ed è pimpante, subito Destro crea due occasioni, una sventata da Berisha, l’altra salvata sulla linea da Vicari che si ripeterà nel secondo tempo su Sansone. In avanti gli spallini poco o nulla se non un paio di percussioni di D’Alessandro. E’ invece Berisha a ergersi a baluardo, prima deviando una rasoiata di Poli e murando Orsolini in contropiede.

Anche nella ripresa comandano i rossoblù, ma la Spal ha due grandi occasioni con Di Francesco – diagonale fuori – e Missiroli (zuccata parata da Skorupsk). E il Bologna? Crea e distrugge. Soriano sbaglia un tap in a porta vuota da due metri, poco dopo di testa spara addosso a Berisha dall’area piccola. Nel mezzo altri due episodi, tiro a giro di Orsolini deviato ancora dal portiere spallino e un tocco di mano di Cionek in area che Di Bello ha deciso di non sanzionare. Si arriva ai minuti finali con l’odore del pareggio, ma è lì che il calcio regala le gioie più grandi e inaspettate. Orsolini disegna il cross per l’imperioso stacco di Soriano che segna il più difficile dopo aver sbagliato il più facile. E’ il 93′ e anche Mihajlovic alza le braccia al cielo, perché deve essere stata una fatica da bordo campo vedere i suoi sprecare. Ma alla fine per i rossoblù è stato più bello così. Un derby emozionante, passionale e vinto allo scadere. Con 4 punti ci sono 24 ore di primato solitario in classifica.