Soriano: “Buona prestazione, siamo calati fisicamente. Dobbiamo migliorare”

Mentre Sinisa Mihajlovic ha parlato di un atteggiamento mentale cambiato nel corso della partita, Roberto Soriano ha ammesso il calo fisico nella fase finale del match perso 3-4 contro il Sassuolo. Le parole del mediano:

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile perché il Sassuolo ha qualità e se gli avessimo lasciato degli spazi avrebbe potuto metterci in difficoltà – ha affermato – L’avevamo preparata per fare un gioco aggressivo, uno contro uno e per gran parte abbiamo giocato così mettendo a segno i nostri gol. Poi sul finale siamo

calati fisicamente, il Sassuolo ci ha messo in difficoltà e ha avuto più occasioni ma gli ultimi due gol sono stati secondo me episodi sfortunati. Ripartiamo dalla prestazione, cercando di migliorare nella fase difensiva e nell’essere più compatti nel finale”.