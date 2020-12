Soriano salva Da Costa: Toro-Bologna è 1-1

Il Bologna trova il secondo risultato utile consecutivo, ancora un pareggio, all’Olimpico di Torino. Ma quanti rischi per i rossoblù che giocano meglio dei granata ma vanno sotto a metà secondo tempo con un errore di Da Costa, poi un filtrante di Vignato per Soriano salva capra e cavoli, con il Bologna che, ai punti, avrebbe forse meritato di più.

Mihajlovic sceglie nell’undici titolare Medel difensore con Svanberg mediano al fianco di Dominguez, togliendo rispetto a La Spezia l’argentino Paz. Approcciano meglio di ospiti che già al 7′ chiamano Milinkovic Savic, preferito a Sirigu, all’uscita su Palacio, ma l’occasione più ghiotta è una botta di Svanberg al 9′ che colpisce la traversa a portiere battuto. Poi la partita si sporca, contrasti e lotta, ma il Bologna dietro non rischia e, anzi, potrebbe fare un po’ meglio in ripartenza. Da segnalare, e inciderà sul match, l’infortunio di Bonazzoli sostituito da Verdi.

Nella ripresa lo spartito non cambia, si fa preferire il Bologna contro un Torino incapace di creare gioco. Si fa vedere Verdi con un mancino ravvicinato che costringe Da Costa alla respinta, ma al 70′ arriva la doccia fredda. Punizione dal vertice sinistro di Verdi che trova un grave errore del portiere brasiliano che praticamente si fa autogol di piede. Una mazzata per i rossoblù, ma il migliore in campo di oggi, ovvero Vignato, disegna un perfetto filtrante per Soriano al 76′ che batte Milinkovic Savic. Il pari è salvifico, anche perché poco prima il portiere aveva deviato un destro a giro di Barrow ma soprattutto Palacio aveva sprecato a centro area l’occasione del pari. Nel finale sembra averne di più il Bologna ma tra falli e fischiate caotiche di Pasqua non succede altro. Il punto, anche se con rammarico, muove in maniera utile la classifica del Bologna. Mercoledì l’Atalanta prima della sosta natalizia.