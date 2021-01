Soddisfatto per prestazione e risultato Roberto Soriano, bravo a conquistarsi il rigore che poi Orsolini ha trasformato. In settimana il mediano aveva chiesto a tutti di metterci qualcosa in più e oggi è successo: “Vincere è sempre bello – ha affermato a Sky – Mihajlovic ci ha detto che la prestazione c’è sempre stata ma sono mancati dei risultati, oggi abbiamo provato a migliorare, mettendoci più fisico e soffrendo poco”.

