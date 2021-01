Il Bologna pareggia 0-0 contro la Fiorentina e ottiene il quarto pareggio consecutivo in campionato. Al termine dell’incontro è intervenuto ai microfoni di Sky, Roberto Soriano. Ecco le sue parole:

“È stata una partita difficile, loro venivano da un tre a zero a Torino, ci han messo in difficoltà ma noi abbiamo risposto bene. Abbiamo creato occasioni nel primo tempo, purtroppo non le abbiamo concretizzate, avremmo potuto fare di più”.