Soriano: “Oggi siamo stati penalizzati. Il gol? Lo dedico al mister”

“Il rigore non so se c’era, prima però c’era fallo su Palacio: è un episodio che poteva cambiare la partita a nostro favore. Anche gli arbitri sbagliano come noi, però oggi siamo stati penalizzati. Oggi non è solo colpa nostra. Dobbiamo essere più compatti nei momenti in cui siamo più stanchi, serve maggior furbizia. Sicuramente volevamo fare punti anche oggi, questo è il Bologna che vuole il mister. Abbiamo avuto coraggio, nonostante i rischi: con questo atteggiamento arriveranno i risultati. Abbiamo tutti voglia di sacrificarci per il compagno. Il mio gol? Lo dedico al mister, peccato che poi non sia servito a vincere”.

