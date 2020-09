Soriano: “Le gambe sono pesanti, ma da Milano si fa sul serio”

Zero a zero tra Bologna ed Entella nell’ultima amichevole pre campionato prima della trasferta di San Siro che darà il via alla Serie A contro il Milan. Bologna imballato oggi, gambe pesanti dal ritiro, questa è stata la sensazione fornita da un match brutto per gioco e occasioni create. Questa è la spiegazione data Roberto Soriano a fine match.

“Dopo il ritiro si hanno le gambe un po’ pesanti, è normale – le sue parole – Questa partita è stata una prova, dalla prossima settimana si inizia a fare sul serio. Vogliamo arrivare bene al match di San Siro. Giocheremo come sempre per vincere secondo la filosofia del mister. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che non ci potranno essere“.