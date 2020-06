Soriano: “In ballo per l’Europa, noi siamo pronti. Mihajlovic? Non ci vuole mai…”

La parola Europa ha fatto da tempo capolino a Casteldebole. Ci crede il condottiero Mihajlovic, l’ha pronunciata anche il presidente Joey Saputo e pure la squadra ci proverà in queste dodici partite. Voce e musica di Roberto Soriano al Corriere dello Sport:

“Io credo che la squadra sia pronta – ha affermato – Siamo in ballo per l’Europa e ci proveremo sicuramente anche se ora è presto per dirlo. Ci penseremo quando saremo vicini alla fine del campionato in base alla posizione di classifica. Comunque questa è una società seria che mi ha fatto una ottima impressione fin dall’inizio e ora ne ho le certezze”.