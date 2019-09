Soriano finalmente decisivo

Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona al Bentegodi, il Bologna ha ottenuto una grande vittoria venerdì sera al Dall’Ara contro la Spal. I rossoblu hanno superato i ferraresi nel derby per 1-0, grazie alla rete di testa allo scadere firmata Roberto Soriano. Fino a quel momento il centrocampista aveva fatto una buona partita, sbagliando però troppo sotto porta: al 93′, tuttavia, il numero 21 ha infilato Berisha capitalizzando al meglio il perfetto cross dalla destra di Orsolini.

Finalmente, Soriano si dimostra quindi decisivo in questo Bologna. Nel ruolo di trequartista di inserimento nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, il ragazzo nato in Germania arriva con grande continuità all’interno dell’area di rigore, ma spesso è impreciso e superficiale. Al terzo gol in 6 mesi con la maglia rossoblu, questa è la prima volta in cui il classe 1991 decide una partita. 3 punti fondamentali per il Bologna, sia per il morale che per la classifica: grazie a Soriano, gli emiliani vantano ora 4 punti in 2 partite prima delle sosta per le nazionali.