Soriano: “Esistono solo i 3 punti. Spero nel Mondiale”

Le parole di Roberto Soriano a margine della conferenza stampa di Mihajlovic

"Non abbiamo fatto una bella figura. Ci siamo stati davvero male. Siamo dispiaciuti per i tifosi e per la società, che non si aspettava questa sconfitta. Inizia però il campionato e dobbiamo trasformare questa rabbia in voglia, convinzione e determinazione per vincere, perché ora conta solo quello. Abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, anche se lo sapevamo già. Il nostro compito adesso è quello di non ripetere questi errori in campo. Abbiamo fatto dei cambiamenti e non tutto riesce subito perfettamente. Stasera esistono solo i 3 punti. A livello di numeri so che l’anno scorso sono andato bene, ma voglio comunque migliorare le cose che ho fatto meno bene. Essere chiamato per il mondiale sarebbe un premio ed è un obiettivo, ma quello primario è il Bologna. Vogliamo partire bene in campionato, riscattarci dopo la Ternana".