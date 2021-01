Soriano e Zaccagni, armi in più di Bologna e Verona. Palacio il più tartassato

Negli ultimi cinque incontri il Bologna ha raccolto 4 punti senza mai vincere e arriva dalla sconfitta in casa del Genoa, in generale la vittoria manca dal match con il Crotone di fine novembre. Il Verona, invece, ha avuto un percorso migliore con una sola sconfitta, due pareggi e due vittorie. Il Bologna in diciassette giornate di campionato ha segnato 23 gol e ne ha subiti 31 e il miglior marcatore è Soriano con 6 gol. Negli scaligeri è Zaccagni che con 4 reti ha contribuito alle 19 totali, mentre 16 sono i gol subiti. Soriano e Zaccagni sono anche i migliori assist-man delle due squadre, entrambi con 4 passaggi vincenti.

Scheda 1 di 4