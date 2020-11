Soriano e Orsolini protagonisti in nazionale

Teatro sarà lo stadio Artemio Franchi di Firenze, di fronte l’Estonia in amichevole.

L’Italia di Roberto Mancini, isolato perché positivo al Covid, potrebbe avere due rossoblù protagonisti in campo. Ieri il vice del commissario tecnico, Alberico Evani, ha provato titolare nel ruolo di mezzala Roberto Soriano, mentre Riccardo Orsolini è prima alternativa a Federico Bernardeschi. Non è di certo la prima volta che due rossoblù potrebbero giocare assieme in maglia azzurra, ma l’ultima è ormai lontana di sette anni: era Italia-San Marino del 31 maggio 2013 e in campo vennero schierati Alino Diamanti e Alberto Gilardino.