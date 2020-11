Soriano e Orsolini in nazionale, i voti dei quotidiani sportivi

Ritorno da titolare in nazionale per Roberto Soriano che dopo cinque anni è tornato a vestire la maglia azzurra. Mancini, a distanza perché contagiato dal virus, lo ha lanciato titolare nella mediana azzurra che ieri sera ha affrontato l’Estonia. Solita qualità e solita sapienza tattica per il rossoblù che ha portato a termine una partita di spessore. Bene anche Orsolini, che in nazionale ha una media gol spaventosa. Segnò al debutto con l’Armenia, ieri sera in pochi minuti rigore procurato e trasformato. Per Orso con l’Italia due gol in 64 minuti.

