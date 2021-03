Soriano: “Dobbiamo imparare a concretizzare di più. Europeo? Ora penso al Bologna”

Al termine di Napoli-Bologna, terminata 3-1 in favore dei padroni di casa, è intervenuto Roberto Soriano a Sky. Il 21 rossoblù questa sera ha segnato il suo ottavo gol in campionato, ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo giocato con molto coraggio, abbiamo fatto una bella partita che però non è bastata. Quando concedi delle occasioni a squadre come il Napoli loro non perdonano. Cerchiamo di imporre sempre sempre il nostro gioco, abbiamo un’identità chiara grazie alla quale ci esprimiamo al meglio, ma dobbiamo imparare a concretizzare di più. Siamo stati anche un po’ sfortunati, magari qualche palla nel primo tempo poteva entrare in porta”.