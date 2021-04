Soriano: da centro di gravità a bandiera rossoblù

Ora il mirino del trequartista italo-tedesco è quota 10 gol

Arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, Roberto Soriano in maglia granata non ha ma convinto e nel gennaio 2019 passò al Bologna .

Lo chiese Pippo Inzaghi, ma il tecnico piacentino venne subito esonerato, e al suo posto Robby riabbracciò l'allenatore che alla Samp ne aveva fatto un vero e proprio Centro di Gravità: Sinisa Mihajlovic. All'andata segnarono lui e Verdi, i due ex, oggi Soriano cerca la rete numero 10, record personale in carriera. Gol a cui vanno sommati 6 assist, numeri che lo rendono uno dei centrocampisti più completi e migliori del campionato attuale. Con i rossoblù ha un contratto fino al 2023, ma alla domanda di diventare una bandiera rossoblù, l'ex Doria ha risposto: "E' un'idea che mi piace, non direi di no". Il suo futuro dipende però da Sinisa, a cui il trequartista italo-tedesco chiese fermamente, sempre nella stessa intervista, di rimanere sotto le Due Torri.