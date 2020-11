Soriano: aria di casa mia, aria del Dall’Ara

Erano gli anni ’80 e Sammy Barbot cantava: “Aria, aria di casa mia”. Un’aria, quella del Dall’Ara, che a Soriano porta davvero bene.

Sono cinque infatti i gol realizzati dal trequartista rossoblù tra le mura amiche, conditi con tre assist: nessuno in Serie A ha fatto come Roberto. Il merito è sia suo che del suo allenatore, quel Sinisa Mihajlovic che il suo calciatore lo conosce come le sue tasche, avendolo già avuto nell’esperienza alla Sampdoria tra il 2013 e il 2015: “Lui è un giocatore importante per noi perchè lega difesa e attacco. Con me ha sempre fatto bene” le parole all’acqua di rose di Sinisa nel post-partita di Crotone. Un ruolo fatto su misura per l’ex Villareal che, con le sue qualità di organizzatore di gioco e di finalizzatore, ha guadagnato i galloni di leader tecnico dei rossoblù e ha riconquistato la Nazionale dopo oltre 4 anni. Con un Soriano così, i tifosi rossoblù possono dormire sonni tranquilli.