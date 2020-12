Soriano: “Abbiamo lavorato tanto, grazie a Vignato per…”

Buona reazione del Bologna dopo le difficoltà di La Spezia e delle partite precedenti. Tanto lavoro per i rossoblù per migliorare alcuni errori e difetti, anche se oggi un po’ di rammarico persiste per una vittoria che era alla portata. L’analisi a fine match di Roberto Soriano:

“Non era facile giocare contro il Toro – ha ammesso – So come ci si sente in quelle situazioni, sono in una posizione non buona e in questi casi si mette in campo tutto. Noi abbiamo lottato, creando anche diverse occasioni. E’ un peccato non aver portato a casa i tre punti ma siamo stati compatti e così dovrà sempre essere. Abbiamo lavorato tanto sui nostri errori dopo La Spezia e i ragazzi giovani sono stati molto bravi. Ringrazio Vignato per il gran assist”.