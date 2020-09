SONDAGGIO TBW – Come schierereste la difesa a Milano?

Manca una settimana al debutto in campionato a San Siro e, in attesa dei movimenti in attacco, destano curiosità le possibili scelte difensive di Mihajlovic. Fino a qui non è arrivato il difensore centrale dal mercato e al momento c’è la novità dell’arrivo di De Silvestri a destra e l’accentramento di Tomiyasu. Medel, invece, è infortunato ma avrebbe saltato la partita per squalifica.

Contro l’Entella Mihajlovic è partito con De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks ma le soluzioni sono tante. Votate quella che schierereste al debutto contro Ibra.