Soliti errori, solita sconfitta: Lazio-Bologna 2-1

Solito spartito per il Bologna. La squadra rossoblù gioca un buon calcio e tiene testa per lunghi tratti, facendosi preferire, alla Lazio, ma i consueti e cronici errori difensivi spalancano le porte alla sconfitta. La quarta in cinque partite. Due a uno per i biancocelesti grazie ai gol nel secondo tempo di Luis Alberto e Immobile, De Silvestri accorcia in pieno recupero. Nel primo tempo il Var annulla una rete di Svanberg, nel finale due episodi da valutare in area biancoceleste

