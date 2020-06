Una perla rara in allenamento. Mattias Svanberg ha strappato gli applausi dei compagni ieri sera al Dall’Ara dopo uno stop di petto e una conclusione al volo di esterno destro nel sette.

Il mediano ha mostrato ancora una volta la sua capacità in fase di conclusione, una delle doti più spiccate per l’ex Malmoe ma che ancora non gli ha consentito di gioire per il primo gol in Serie A. Intanto ecco la perla di ieri sera pubblica dai profili social del Bologna.