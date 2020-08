Primo lavoro fisico a Casteldebole per il Bologna. Dopo i tamponi effettuati ieri, tutti negativi, la squadra rossoblù ha effettuato oggi il primo giorno di lavoro in palestra al Centro Niccolò Galli. Esercizi fisici prima di riprendere confidenza con la palla in vista del ritiro di Pinzolo che partirà giovedì. Ecco il video pubblicato sui canali ufficiali social del Bologna.