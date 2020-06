Sono riprese a Casteldebole le partitelle undici contro undici e ci sono già le prime grandi giocate degne di nota. In questi giorni uno dei protagonisti è stato Riccardo Orsolini, autore in allenamento di una splendida serpentina di un gol in scivolata da posizione defilata. La marcatura è stata ripresa dai ragazzi della comunicazione del club ed è stata poi pubblica sui profili social della squadra rossoblù. Ecco la magia di Orso…