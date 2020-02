SOCIAL – Dijks torna a calciare il pallone: “Rientro vicino”

Buone notizie anche dall’Olanda, stavolta sul fronte Mitchell Dijks. L’olandese, fuori da settembre, sembra vicino al rientro in campo. Il ‘trattore’ ha infatti postato un video Instagram che lo ritrae allenandosi con la palla, per la prima volta è tornato a calciare. Ora si attende il suo rientro in Italia e attendere il recupero della forma migliore.