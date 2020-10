Slitta l’ok del comune per il Dall’Ara

La delibera della giunta comunale che indicherà la pubblica utilità della proposta del Bologna di ristrutturazione del Dall’Ara era prevista per oggi. Probabilmente, però, slitterà a martedì prossimo. Si tratta di una decisione fondamentale per il proseguimento degli atti formali. Questo atto porterà la società a definire il progetto per poter dare il via libera al restyling nel maggio 2022. Il Bologna, intanto, sta definendo dove giocare durante i lavori. Sempre più concreta la soluzione di uno stadio temporaneo in città.

Fonte: Stadio