Sliding doors rossoblù, alla fine la decide l’ex obiettivo Rugani

Incroci del destino ieri durante la sfida tra Cagliari e Bologna. Alla fine i 3 punti vanno ai sardi, grazie al primo gol in stagione di Daniele Rugani, arrivato in Sardegna l’ultimo giorno di mercato dopo che sembrava ormai tutto fatto per il suo approdo sotto le Due Torri.

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, il futuro del centrale ex Juve era appeso a un filo: rimanere al Rennes, dove aveva avuto poco spazio, oppure tornare in Italia. Il Bologna era tra le squadre più interessate, e l’operazione sembrava prossima alla chiusura, mancando poco al nero su bianco. Poi però, l’inserimento del Cagliari e le indecisioni dei felsinei hanno fatto la differenza, con il difensore che è finito in Sardegna e Bigon e Sabatini che hanno virato su Antov. E ieri, i due giocatori si sono sfidati, con il bulgaro che ha fatto il suo esordio in rossoblù e in occasione della rete sarda ha perso in marcatura proprio Rugani, come evidenziato da Sinisa Mihajlovic. Beffa dunque per il Bologna, punito dal mancato acquisto, ma che comunque può sorridere per la prova nel complesso positiva di Antov, che si candida a, ruolo di centrale del futuro di questa squadra.