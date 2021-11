Sky Sport – Le squadre che usano meno la panchina

Il Bologna tra le squadre che utilizzano di meno la panchina

In un articolo di Sky Sport, si è analizzato, attraverso dati Trasfermarkt, quali allenatori ricorrono meno alle sostituzioni durante la partita, prendendo in considerazione il minutaggio complessivo di tutti i giocatori non titolari.

Il Bologna si classifica 5° in questa particolare classifica, dimostrandosi una squadra che ricorre poco alla panchina, con Orsolini come giocatore con il minutaggio maggiore, ben 403' minuti, considerando però che prima del cambio modulo era titolare fisso. In testa, a ricorrere meno alle sostituzioni, ci sono Lazio, ma soprattutto Roma, mentre in coda, tra le squadre con meno inamovibili, abbiamo Milan e Venezia.