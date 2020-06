Sky o Dazn? Il programma della prossima giornata di Serie A

Sono stati comunicati gli orari e le giornate in cui si consumerà la prossima giornata di campionato. I rossoblu saranno attesi dalla delicata trasferta di Genova contro la Sampdoria, dove si cercherà la vittoria per rilanciare le ambizioni di Europa della squadra di Mihajlovic. I rossoblu giocheranno domenica 28 alle 19:30, con l’incontro in onda su Sky.

Ecco gli orari e la piattaforma in cui si giocherà l’intero turno di Serie A:

26/06/2020 Venerdì 21.45 Juventus-Lecce (Sky)

27/06/2020 Sabato 17.15 Brescia-Genoa (Sky)

27/06/2020 Sabato 19.30 Cagliari-Torino (Sky)

27/06/2020 Sabato 21.45 Lazio-Fiorentina (DAZN)

28/06/2020 Domenica 17.15 Milan-Roma (DAZN)

28/06/2020 Domenica 19.30 Napoli-SPAL (Sky)

28/06/2020 Domenica 19.30 Sampdoria-Bologna (Sky)

28/06/2020 Domenica 19.30 Sassuolo-Hellas Verona (DAZN)

28/06/2020 Domenica 19.30 Udinese-Atalanta (Sky)

28/06/2020 Domenica 21.45 Parma-Inter (Sky)

Fonte: Tuttomercatoweb.